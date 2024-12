Das Unternehmen habe vor allem unter der Marktschwäche und der Investitionszurückhaltung in wichtigen Regionen wie den USA oder China gelitten, sagte Vorstandschef Markus Weber in Jena. "Wir mussten eine deutliche Abkühlung der Weltkonjunktur und des Konsumklimas ebenso verkraften wie eine ausgeprägte Investitionszurückhaltung im Gerätegeschäft in mehreren Kernmärkten – insbesondere in Nordamerika."