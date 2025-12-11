Im Geschäftsjahr 2024/25 erwirtschaftete Carl Zeiss Meditec ein Umsatzplus von 7,8 Prozent auf rund 2,23 Milliarden Euro. Der Gewinn nach Steuern verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr von 178,7 Millionen auf 141,2 Millionen Euro - laut Wehmer vor allem durch Währungsverluste. Die Dividende der Aktionäre soll sich leicht von 0,60 auf 0,55 Euro pro Aktie verringern. Der Auftragseingang entwickelte sich mit einem Plus von 18,2 Prozent auf rund 2,3 Milliarden Euro im vergangenen Jahr gut. Der Auftragsbestand belaufe sich auf 380 Millionen Euro - ein Plus von 16,1 Prozent.