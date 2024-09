Der Medizintechnik-Hersteller Geratherm aus Geschwenda im Ilm-Kreis will sich neu ausrichten. Daher habe man sich von Geschäftsanteilen an der Apoplex Medical Technologies GmbH mit Sitz in Pirmasens getrennt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. „Der Start der Neuausrichtung der Geratherm Medical AG ist erfolgt. Die Geratherm Medical AG verkauft ihre Anteile von 60,55 Prozent an der Apoplex Medical Technologies zusammen mit den anderen Anteilseigentümern zu 100 Prozent an ein Deutsch-Amerikanisches Konsortium“, erklärte das Unternehmen.