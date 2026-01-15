Die Geratherm Medical AG aus Geschwenda im Ilm-Kreis ist auf Wachstumskurs. Wie das Unternehmen jetzt mitteilte, habe man zum Jahresanfang eine Beteiligung an der Oooxygen Health GmbH aus München erworben. Geratherm hält ab sofort 27,5 Prozent der Firmenanteile. Das Unternehmen produziere und vermarkte mit dem „Cooodex-Serum“ ein innovatives Produkt zur äußerlichen Anwendung bei Muskel- und Gelenkschmerzen. Eine Erweiterung der Produktpalette sei geplant, hieß es von den beiden Unternehmen.