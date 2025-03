Vorstandschef Markus Weber verwies in seiner Rede bei der Hauptversammlung auf ein schwieriges Umfeld in vielen Absatzmärkten. Wirtschaftliche und politische Unsicherheiten sorgten für eine geringere Investitionsbereitschaft im Gesundheitsbereich in verschiedenen Ländern. Es gebe bei der Nachfrage "ungewohnte Rückgänge".