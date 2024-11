Medizinischer Notfall: Traktorfahrer hinterlässt Spur der Verwüstung

Postbauer-Heng (dpa/lby) - Eine Spur der Verwüstung hat ein Traktorfahrer in einem Ort in der Oberpfalz hinterlassen. Der 59-Jährige habe wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Der Traktor prallte demnach in Postbauer-Heng (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) zunächst gegen eine Hauswand, überfuhr dann einen Lichtmast und einen Stromverteilerkasten.