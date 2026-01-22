Medizinischer Notfall: Herzinfarkt am Steuer - Fahrer wird reanimiert

Straubing (dpa/lby) - Ein Autofahrer hat in Niederbayern während der Fahrt einen Herzinfarkt erlitten und einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 81-Jährige am Mittwoch mit seinem Wagen durch Straubing. Ein 29-Jähriger, der auf der Gegenfahrbahn fuhr, habe bemerkt, dass der Wagen des Seniors immer langsamer wurde und in den Gegenverkehr geriet. Daraufhin habe er angehalten. Der 81-Jährige blieb laut Polizeiangaben mit seinem Auto ebenfalls stehen, durch einen Ruck stießen die beiden Autos dann aber doch zusammen.