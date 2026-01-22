 
Medizinischer Notfall Herzinfarkt am Steuer - Fahrer wird reanimiert

Ein 81-Jähriger erleidet während der Fahrt einen Herzinfarkt und gerät mit seinem Wagen in den Gegenverkehr. Ein anderer Autofahrer greift ein und schafft es, den alten Mann wiederzubeleben.

Medizinischer Notfall: Herzinfarkt am Steuer - Fahrer wird reanimiert
Nachdem der Mann von einem anderen Autofahrer reanimiert worden war, wurde er ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Straubing (dpa/lby) - Ein Autofahrer hat in Niederbayern während der Fahrt einen Herzinfarkt erlitten und einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 81-Jährige am Mittwoch mit seinem Wagen durch Straubing. Ein 29-Jähriger, der auf der Gegenfahrbahn fuhr, habe bemerkt, dass der Wagen des Seniors immer langsamer wurde und in den Gegenverkehr geriet. Daraufhin habe er angehalten. Der 81-Jährige blieb laut Polizeiangaben mit seinem Auto ebenfalls stehen, durch einen Ruck stießen die beiden Autos dann aber doch zusammen. 

Der jüngere Verkehrsteilnehmer habe den Senior aus dessen Wagen geholt und wiederbelebt. Ein Rettungswagen brachte den 81-Jährigen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Sein Zustand ist laut Angaben der Polizei "ungewiss". An den beiden Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.