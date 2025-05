KVT: Quote von sechs auf zwölf Prozent erhöhen

"Im Angesicht zunehmender offener Sitze sollte die Landarztquote von sechs auf zehn Prozent erhöht werden. Damit würden statt 17 künftig 29 Studierende per Landarztquote ein Studium in Jena aufnehmen können", schlug die KVT-Vorsitzende Annette Rommel vor. Auch die Ausweitung der Quote auf Fachärzte sei aus ihrer Sicht sinnig. "Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Bis ein Studienanfänger zum fertig ausgebildeten Allgemeinarzt wird, vergehen mindestens zehn bis zwölf Jahre. Wir brauchen jede Ärztin und jeden Arzt in der ambulanten Versorgung, und zwar so bald es eben geht."