Medizinische Ursache?: Lastwagen durchbricht Leitplanke - Fahrer stirbt

Zirndorf (dpa/lby) - Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall auf einer Kreisstraße bei Zirndorf (Landkreis Fürth) ums Leben gekommen. Der 51-Jährige verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte.
In einer Linkskurve verliert der 51-Jährige die Kontrolle – trotz schneller Hilfe endet der Unfall tödlich. Die Polizei prüft, ob eine medizinische Ursache zum Kontrollverlust geführt hat.
Zirndorf (dpa/lby) - Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall auf einer Kreisstraße bei Zirndorf (Landkreis Fürth) ums Leben gekommen. Der 51-Jährige verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte.
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Der Mann wollte am frühen Nachmittag auf Höhe Leichendorf auf die Schwabacher Straße in Richtung Zirndorf auffahren. In einer Linkskurve kam der Lastwagen von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Leitplanke und kam auf einem Feld neben der Straße zum Liegen.
Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der Fahrer noch an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine medizinische Ursache zu dem Kontrollverlust geführt haben, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei in Zirndorf ermittelt zu den genauen Umständen des Unfalls.