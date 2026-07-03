Medizin "Man muss nicht schuld sein" - Leben nach dem Motorradunfall

Beer bekam nicht nur sofort eine Reha - die Reha war auch in der BGU. Die Ärzte haben den Patienten damit ständig weiter im Blick. "Das hat sehr geholfen, dass ich jetzt schon so weit bin", sagt Beer. Zu Beginn der Reha saß er im Rollstuhl, heute braucht er nicht mal mehr Gehhilfen.

Prognose: Arbeitsfähig April 2027

Aber er kann nicht länger sitzen, die Beine nicht vollständig strecken und beugen, nicht hüpfen oder rennen. Für jemanden wie Beer, der vor dem Unfall immer viel Sport gemacht hat und noch heute sehr durchtrainiert aussieht, war das "eine herbe Umstellung".

Arbeiten kann der Speditionskaufmann aber noch nicht. Die Metallplatte macht Ärger, bei der nächsten OP wird sie entfernt. Ohne Schmerzmittel geht es nur selten. Die Prognose für seine Rückkehr in den Beruf lautet April 2027.

Deutlich höheres Risiko

"Im Vergleich zu anderen Verkehrsteilnehmern sind Motorradfahrerinnen und -fahrer besonders gefährdet", sagen die Fachleute vom ADAC. Auf Basis der durchschnittlichen Fahrleistungen hätten motorisierte Zweiräder ein vierfach höheres Risiko, an einem Unfall beteiligt zu sein. Die Verunglücktenrate - also die Zahl der Verunglückten je eine Milliarde gefahrene Kilometer - ist sogar siebenmal so hoch, wie eine ADAC-Analyse 2023 ergab.

2.023 Menschen sind nach Angaben des Statistischen Landesamtes 2025 in Hessen auf einem Kraftrad verunglückt. 37 von ihnen kamen bei dem Unfall ums Leben. Das geht aus der jüngsten Unfallstatistik der Behörde hervor. 2024 hatten rund 1.900 Motorradfahrer in Hessen einen Unfall erlitten. 41 von ihnen kamen ums Leben.