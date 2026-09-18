Die Sorge in den psychiatrischen Facharztpraxen Südthüringens wächst, ihren Patienten schon bald nicht mehr adäquat helfen zu können. In einem offenen Brief an die Vertreterversammlung und den Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) schlagen drei Fachärztinnen für Psychiatrie und Psychotherapie aus Hildburghausen, Suhl und Meiningen Alarm. Sie warnen davor, dass geplante Änderungen bei der Vergütung psychiatrischer Leistungen die ambulante Versorgung zahlreicher Patienten gefährden könnten.