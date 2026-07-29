Wer im Internet nach Allgemeinmedizinern in der Region sucht, braucht Geduld. Auf der gängigen Onlineplattform Jameda bietet beispielsweise nur die Praxis von Sebastian Finger in Bad Liebenstein direkte Terminbuchungen an. Auch insgesamt scheint die digitale Terminvergabe in der ambulanten Grundversorgung des Wartburgkreises noch nicht flächendeckend angekommen zu sein. Wie sieht die digitale Lage in den hiesigen Sprechzimmern generell aus? Die Redaktion hat sich bei Medizinern in der Region umgehört.