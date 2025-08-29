Die ärztliche Versorgung im Ilm-Kreis beschäftigte jetzt die Mitglieder des Kreis-Ausschusses für Gesellschaft, Soziales und Gesundheit. Gesundheitsamtsmitarbeiterin und Arztlotsin Kati Schmidt informierte mit reichlich Faktenmaterial: Insgesamt könne die Versorgungsleistung im Ilm-Kreis, rein statistisch gesehen, als gut eingeschätzt werden, sagte sie. 65 Hausärzte, 127 Fachärzte, 67 Zahnärzte und vier Kieferorthopäden bieten ihre Versorgungsleistungen an.