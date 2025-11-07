Die Sprecherin des Ministeriums bestätigte das. "Dem Ministerium wurde durch den Sprecher der Gesellschafter ein ehemaliger Landespolitiker für den Posten vorgeschlagen, seitens des Ministeriums gab es gegen diesen Vorschlag fachlich keine Einwände", sagte sie. Die Entscheidung über Besetzung der Position liege aber letztlich bei den Gesellschaftern und nicht beim Sozialministerium. Der Sprecher der Gesellschafter teilte auf Anfrage mit, dass nicht entschieden sei, wer künftig die Position der Geschäftsführung ausüben wird. "Gegenwärtig werden darüber Gespräche geführt."