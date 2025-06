Um Punkt 10 Uhr hatten sich im Empfangsbereich des Sonneberger Krankenhauses all jene eingefunden, die zum Erfolg der Sonneberger Gefäßchirurgie beigetragen haben. Medinos-Geschäftsführer René Klinger schaute zurück und zählte auf, was im Jahr 2000 passierte: „Expo in Hannover, Schwarzgeldaffäre, Pokémon und Nokia waren damals allgegenwärtig.“ In diese Liste der Ereignisse nahm Klinger auch die Gründung der Gefäßchirurgie mit auf, die unter Leitung von Dr. Matthias Schwenk vor einem Vierteljahrhundert etabliert wurde.