Sexismus und subtile Diskriminierung

"Die große Resonanz auf unser Netzwerk zeigt, wie wichtig Austausch, gegenseitige Unterstützung und ein respektvolles Miteinander in der Chirurgie sind", sagt eine Sprecherin des Netzwerks. "Gemeinsam wollen wir die Sichtbarkeit von Frauen in unserer Branche steigern und auf mehr Frauen in Führungspositionen in der Chirurgie hinwirken."

Von Kolleginnen hört Hüttl, dass einige Frauen in der Chirurgie Erfahrungen mit Sexismus oder Gewalt am Arbeitsplatz machen. Sie selbst hat das nicht erlebt, aber viele Arten von "subtiler" Diskriminierung mitbekommen - zum Beispiel Spitzen gegen die "Teilzeitmutti", die es wagt, genauso viel operieren zu dürfen wie andere.

Handarbeit und Teamwork "wie Musik"

Ihre Entscheidung für die Chirurgie hat sie dennoch nie bereut. Aber was macht denn nun ausgerechnet eine vermeintlich so blutige Angelegenheit attraktiv?

Zum einen stehe man keineswegs die ganze Zeit mit dem Messer in der Hand im OP, wie auch sie das im Medizinstudium erwartet hatte, erklärt Hüttl. "Ich spreche sehr viel mit meinen Patientinnen und Patienten." Da viele schwer krank seien, etwa Tumorpatienten, hätten die Gespräche oft sogar "etwas Seelsorgerisches".

Aber sie mag auch, dass die Chirurgie "so ein feines Handwerk" ist. "Wenn man so konzentriert im Team arbeitet, dann vergisst man völlig die Zeit. Das ist wie gemeinsam Musik machen."