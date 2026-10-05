Ob es den Männer-Schnupfen wirklich gibt, das sei einmal dahingestellt. Tatsache aber ist, dass das Geschlecht in der Medizin eine viel stärkere Rolle spielen sollte als es das bislang tut. Wenn die Forschungsergebnisse aus Jena, die die Wissenschaftler unter anderem im damals abgeriegelten Neustadt am Rennsteig gewonnen haben, dabei helfen, die Behandlung aller Menschen zu verbessern, dann hatte diese extreme Maßnahme aus der Corona-Zeit am Ende wenigstens noch etwas Gutes. Diese schweren Tage für den Ort im Thüringer Wald könnten dazu beigetragen haben, dass Patienten in ganz Deutschland künftig besser auf sie abgestimmte Medikamente und Impfstoffe erhalten.