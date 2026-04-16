Zu Donanemab will der Gemeinsame Bundesausschuss an diesem Donnerstag entscheiden. Das Mittel ist für die Behandlung von Erwachsenen mit leichter kognitiver Störung sowie mit leichter Demenz infolge der Alzheimer-Krankheit zugelassen und ist in Deutschland seit November auf dem Markt.

Auf Grundlage der Bewertung des G-BA handelt der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) üblicherweise den Preis für Medikamente mit den Pharmaherstellern aus. Einigen sie sich nicht, kann der Hersteller das Mittel vom Markt zurückziehen.