Medienpreis Robbie Williams bekommt weiteren "Bambi"

München - Robbie Williams bekommt seinen dritten "Bambi" und wird diesen Donnerstag die Verleihungsshow eröffnen. Er werde nach München kommen und den Preis erneut in der Kategorie Entertainment entgegennehmen, teilte der Medienkonzern Hubert Burda Media mit. Bei der Show werde er einen "brandneuen" Song aus seinem Film "Better Man - Die Robbie Williams Story" performen. Der 50 Jahre alte Entertainer hatte die Trophäe bereits 2016 in der Kategorie Musik International und 2013 in der Kategorie Entertainment bekommen.