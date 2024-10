Medienpreis Bryan Adams bekommt Legenden-"Bambi"

Adams hat mit Hymnen wie "Summer of '69" und Balladen wie "Everything I Do (I Do It for You)" einige der bekanntesten Rocksongs überhaupt geschaffen. Der Titelsong zum "Robin Hood"-Film mit Kevin Costner in der Hauptrolle (1991) stand in 19 Ländern an der Spitze der Charts. Im Lauf seiner vier Jahrzehnte umfassende Karriere hat Adams nach Burda-Angaben weltweit mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft und Lieder geschrieben für legendäre Künstler wie Joe Cocker, Bonnie Tyler, Tina Turner und die Rockband Kiss.