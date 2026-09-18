Medienkompetenz Was im Klassenchat landet und warum das Probleme macht

Stuttgart/Hannover - Pornos, Gewaltvideos und manipulierte Bilder gehören in vielen Klassenchats längst zur Realität. Besonders heikel sind sexualisierte Inhalte, die ohne Einverständnis der Betroffenen weitergeleitet, verfremdet oder mit Künstlicher Intelligenz (KI) neu erzeugt werden. Experten berichten, dass Kinder und Jugendliche oft nicht einschätzen können, welche Folgen ihr Handeln hat - und dass auch das Teilen sexualisierter Gewalt strafbar machen kann. Die Opfer leiden mitunter jahrelang unter den Mobbingfolgen.