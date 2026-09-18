Medienkompetenz Was im Klassenchat landet und warum das Probleme macht

Eine 15-Jährige habe geschrieben: "Leute, die ich kenne, haben mit meinen Fotos irgendwie Nacktbilder erstellt. Ich glaube, mit KI. Ich bin das aber nicht auf den Nacktbildern! Ich würde nie welche von mir machen! Aber es sieht so aus, als hätte ich welche gemacht und dann verschickt. Alle glauben das." Ein 13-Jähriger berichtete, Mitschüler hätten "mit KI einen Sticker" von ihm erstellt; es sehe so aus, als würde er ein Mädchen küssen, und dies werde geteilt.