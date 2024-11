Medienbildung Schulkinowochen locken mit "Freiheit"

Auftakt mit Filmpreisträger-Produktion

So wird bei der Eröffnung am Montag in Erfurt der Kinderspielfilm "Sieger sein" gezeigt (Regie: Soleen Yusef) über ein Mädchen aus Syrien, das in Deutschland in einem Team Fußball spielt. Schauspieler Andreas Döhler beantwortet anschließend Fragen. In der beim Deutschen Filmpreis als "Bester Kinderfilm" ausgezeichneten Produktion spielt er den Fußballtrainer. Aber auch Dokumentations- und Animationsfilme und viele andere unterschiedliche Produktionen werden gezeigt. Das übergreifende Thema in diesem Jahr ist "Freiheit"