Medienbildung: Projekt Medienscouts: Medienkompetenz auf Augenhöhe

Dass der Bedarf da ist, steht für beide außer Frage: "Ich selbst hätte mir so ein Angebot gewünscht", erklärt Luisa. In ihrer Schule werden ab der fünften Klasse Tablets im Unterricht genutzt. Medienbildung sei grundsätzlich wichtig - und gewinne mit der immer stärkeren Präsenz von KI-Lösungen weiter an Bedeutung. "Im Prinzip gehört so etwas an jede Schule", sagt Trautmann. Das Projekt sei eine wichtige Ergänzung des Fachs "Medien und Informatik", um zusätzlich zu den technischen Seiten auch die "Soft Skills" (soziale Kompetenzen) zu verbessern.