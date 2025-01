Der gebürtige Hamburger Hollatz spielte zwischen 2018 und 2022 bei den Hamburg Towers und wechselte dann ins Ausland. Nach Stationen in Spanien, Slowenien sowie in der Türkei soll der 23 Jahre alte Spielmacher nun in die Bundesliga zurückkommen. Eine offizielle Bestätigung des FC Bayern oder des türkischen Topclubs Anadolu Efes Istanbul, der Hollatz derzeit beschäftigt, gibt es bislang nicht.