Medienaufsicht: Chef-Medienwächter Schmiege im Amt bestätigt

Medienrat schafft früh Klarheit

Bei der Wiederwahl als Präsident in Bayern im zuständigen BLM-Medienrat erhielt Schmiege 38 von 40 abgegebenen gültigen Stimmen. Schmiege war der einzige Kandidat. Nötig war bei dem geheimen Votum die Mehrheit der Stimmen der Anwesenden. Schmieges zweite Amtszeit beginnt erst im Herbst 2026 und reicht über dann weitere fünf Jahre bis ins nächste Jahrzehnt. Der für die Wahl zuständige Medienrat wollte früh Klarheit.