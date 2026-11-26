Ziel: Joint Venture mit mindestens 51 Prozent

Angestrebt werde ein Joint Venture, bei dem europäische Investoren mindestens 51 Prozent am Europageschäft hielten, sagte Weimer. "Ziel ist es, dass wir verhindern, dass sensibelste Daten der Europäer, sowohl private, intime Daten, als auch sicherheitsrelevante Daten abfließen an den chinesischen Geheimdienst." Da gehe es um die nationale Sicherheit. Das bedeute, dass es sich nicht nur um eine geschäftliche Frage drehe, sondern auch um einen Eingriff in die Datenhoheit, erläuterte Weimer.