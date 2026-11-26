Wien - Deutschland und Österreich sehen gute Chancen, dass das Europageschäft der Videoplattform TikTok in europäische Hände kommt. Wenige Tage nach dem gemeinsamen Vorstoß registriere er eine positive Resonanz auf politischer Seite wie auf der Seite möglicher Investoren, sagte Kultur- und Medienstaatsminister Wolfram Weimer in Wien. "Eine ganze Reihe von europäischen Staaten befürworten diese Initiative." Weimer und der österreichische Digitalstaatssekretär Alexander Pröll sprachen offiziell eine Einladung an den chinesischen Konzern zu Verhandlungen aus.