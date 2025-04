Erstmals zeichnete die Bundespressekonferenz mit ihrem Preis einen

Fotojournalisten aus. Der Preis gehe stellvertretend auch an alle Fotografinnen und Fotografen in der politischen Fotografie in Berlin, hieß es. Veranstalter des Balls, den es seit 1951 gibt, ist die Bundespressekonferenz, der Zusammenschluss der Journalisten, die über die Bundespolitik berichten.