Worum geht es bei dem Streit?

Es geht um den Zusammenschnitt einer Rede von Trump vom 6. Januar 2021 durch den Sender für die Sendung "Panorama". Damals kam es zum gewaltsamen Sturm auf das Kapitol, dem Sitz des US-Parlaments in Washington. Trump-Anhänger versuchten zu verhindern, dass dort der Wahlsieg von Demokrat Joe Biden offiziell bestätigt wird. Trump, damals abgewählter, aber noch amtierender Präsident in seiner ersten Amtszeit, hatte an dem Tag eine Rede an seine Anhänger gehalten. Trump behauptete in der Vergangenheit immer wieder, dass er durch Betrug um seinen Sieg gebracht worden sei - ohne Belege für diese Erzählung vorzulegen.