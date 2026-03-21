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  6. Studierende für Workshops in Schulen gesucht

Medien Studierende für Workshops in Schulen gesucht

Sächsische Initiative bietet im April Weiterbildung in Thüringen an. Anmeldung läuft.

Medien: Studierende für Workshops in Schulen gesucht
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Klara Lochner, freie Mitarbeiterin der Schmalkalder Lokalredaktion, hat eine Ausbildung zum „Multi“ absolviert. Sie geht in Schulen und vermittelt Wissen über Medien auf Augenhöhe. Foto: Silke Wolf

Die Initiative „Spreuweizen“ aus Sachsen bildet Multiplikatoren zu verschiedenen Themen aus, um Workshops in Schulklassen zu geben. Gesucht werden dafür an dieser Tätigkeit interessierte Studierenden. Die nächste Weiterbildung findet in Krölpa (bei Pößneck im Saale-Orla-Kreis) statt. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 25. März. Ziel der Bildungsinitiative ist es, Jugendliche im kritischen Umgang mit Informationen zu stärken. Workshops, in denen Interessierte ausgebildet werden können, beinhalten Themen wie Fake News, Künstliche Intelligenz und Demokratie oder Meinung. Während der Schulung im April in Krölpa werden Teilnehmende, zu so genannten „Multis“ ausgebildet. Sie können danach an Schulen in Thüringen gehen und diese Workshops durchführen. Schülerinnen und Schülern sollen lernen, Inhalte zu hinterfragen, einzuordnen und sich eine eigene Meinung bilden.

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Neben theoretischen Inhalten für die Schulbesuche werden auch Fähigkeiten in Moderation, Umgang mit Konflikten im Klassenzimmer sowie Grundlagen in der politischen Bildungsarbeit vermittelt. Teilnehmen können Studierende aller Fachrichtungen ab 18 Jahren, die bereit sind, anschließend mindestens drei Workshops pro Jahr umzusetzen. Die Einsätze werden ehrenamtlich vergütet. Die Kosten für Anreise, Unterkunft und Verpflegung während der Ausbildung übernimmt die Initiative. Weitere Informationen sowie die Anmeldung sind auf der Internetseite möglich.

16. bis 19. April, Jugendbildungsstätte Hütten, Herschdorfer Straße 19, 07387 Krölpa.

https://spreuweizen.de/mitmachen/