Medien: Studierende für Workshops in Schulen gesucht

Die Initiative „Spreuweizen“ aus Sachsen bildet Multiplikatoren zu verschiedenen Themen aus, um Workshops in Schulklassen zu geben. Gesucht werden dafür an dieser Tätigkeit interessierte Studierenden. Die nächste Weiterbildung findet in Krölpa (bei Pößneck im Saale-Orla-Kreis) statt. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 25. März. Ziel der Bildungsinitiative ist es, Jugendliche im kritischen Umgang mit Informationen zu stärken. Workshops, in denen Interessierte ausgebildet werden können, beinhalten Themen wie Fake News, Künstliche Intelligenz und Demokratie oder Meinung. Während der Schulung im April in Krölpa werden Teilnehmende, zu so genannten „Multis“ ausgebildet. Sie können danach an Schulen in Thüringen gehen und diese Workshops durchführen. Schülerinnen und Schülern sollen lernen, Inhalte zu hinterfragen, einzuordnen und sich eine eigene Meinung bilden.