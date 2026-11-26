Gemeinsam mit ihrer Mutter Yasemin (Seyneb Saleh) fährt sie darum in Viktorias Heimatdorf, um herauszufinden, was damals passiert ist und warum Selin eine solche Verbindung zu dem verschwundenen Mädchen spürt.

Und auch Henri (Maximilian Mundt) folgt einer Spur zu dem unheimlichen Ort mit seinem dunklen See: Er sucht seinen Bruder (Till Raskopf), der verschwunden ist, nachdem er von rätselhaften Albträumen heimgesucht worden war - und dessen letzter angezeigter Handy-Standort der See ist.

Im Schatten der Mondwende

Und je näher die Mondwende rückt, desto wilder wird es. Selin hat Visionen, die immer bedrohlicher werden - auch für diejenigen, die sie liebt. Und weitere Leichen tauchen auf - alle mit einem seltsamen Zeichen markiert. Ist ein Serienmörder unterwegs? Oder sind hier ganz andere Kräfte am Werk? Bergers Kollegin Swantje (Julika Jenkins) hat Mühe, ihn von riskanten Alleingängen abzuhalten.

Die Serie lädt den Zuschauer ein, sich einzulassen auf Unerklärliches und stellt die Frage, was passiert, wenn wir uns nicht mehr alles rational erklären können.

"Ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele Dinge, die wir esoterisch, okkult oder spirituell nennen, in irgendeiner Form auch tatsächlich existieren", sagt Bleibtreu im dpa-Interview. "Einige Urvölker haben zum Beispiel einen ganz anderen, in gewisser Weise vielleicht eher pragmatischen Glauben. Du kannst nach Lappland fahren oder nach Norwegen, dort baut man Häuser für Gnome, die abends in die Dörfer kommen, manche reden mit Elfen."

"Es bedarf bestimmt eines aktiven Zuschauens"

"Ritus" ist keine Serie, die nebenbei laufen kann, nichts für leichte Berieselung. "Es bedarf bestimmt eines aktiven Zuschauens, um gut folgen zu können. Ähnlich wie das bei "Dark" der Fall war", sagt Bleibtreu. Und nicht nur dem Zuschauer verlangt die Serie etwas ab.

"Dieses Tunnelsystem, in dem wir dort gedreht haben, ist in der Nähe von Prag. Das wurde, soweit ich weiß, im Ersten Weltkrieg unter einem Fluss gegraben, um Güter von der einen Flussseite auf die andere zu bringen. Das war schon irre. Wir haben mitten im Sommer gedreht, es war wahnsinnig heiß, und dann sind wir in diesen Tunnel hinein, und innerhalb von 3 Metern gingen die Temperaturen auf 10 Grad herunter. Das war kein angenehmer Drehort. Aber das haben Thriller ja meistens an sich", sagt Bleibtreu. "Es ist oft dunkel, kalt, man muss vielleicht kämpfen, rennen, Blut kommt dazu. Komödie ist vom Arbeitsablauf einfacher: gute Laune, schönes Wetter."