Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) unterstützt die sechs Bürgerradios im Freistaat in diesem Jahr mit 975.000 Euro. Das Geld geht an die Bürgerradios in Erfurt, Weimar, Nordhausen, Eisenach, Jena sowie im Städtedreieck Saalfeld/Rudolstadt und Bad Blankenburg.