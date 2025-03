Medien Gymnasiallehrer fordern Änderung der Handyregeln an Schulen

Nach Vorstößen aus Baden-Württemberg und Hessen wird das Thema derzeit auch auf Bundesebene diskutiert. In Bayern ist es aktuell so geregelt, dass der private Gebrauch von Handys in den Schulen im Grundsatz verboten ist - was in dieser Absolutheit jedoch nur für die Grundschulen gilt. Denn an den weiterführenden Schulen kann - jeweils individuell durch eine schuleigene Nutzungsordnung geregelt - der private Gebrauch von Handys außerhalb des Unterrichts auch zugelassen werden.