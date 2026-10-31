Medien Grüne fordern schärfere Regeln für Digitalkonzerne

Dresden (dpa/sn) - Die Grünen fordern schärfere Regeln für Digitalkonzerne. "Die Macht der Digitalkonzerne ist kein Naturgesetz. Sie ist politisch gestaltbar. Die Demokratie darf nicht vor Big Tech kapitulieren", sagte Claudia Maicher, Medienexpertin der Grünen im Sächsischen Landtag, der Deutschen Presse-Agentur. Auch Sachsen müsse die Meinungsfreiheit konsequent vor Digitalkonzernen schützen. Es gelte, deren Übermacht unter Kontrolle zu bringen und die Regeln der öffentlichen Debatte zu bestimmen.