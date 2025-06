Das Projekt läuft seit 2017. Die Projektkosten liegen nach Angaben der Träger pro Jahr im unteren fünfstelligen Bereich. Sowohl Landes-Gesundheitsministerin Katharina Schenk (SPD) als auch Kaiser sagten, sie wollten das "Spurwechsel"-Projekt auch in Zukunft weiter fördern. "Ich will das auf jeden Fall weiter führen, weil ich Prävention für das zentrale Investment in Gesundheit halte", sagte Schenk. Nach einer aktuellen Studie im Auftrag der DAK Gesundheit etwa nutzt etwa ein Viertel der 10- bis 17-Jährigen digitale Medien so häufig und so lange, dass ihr Konsum als riskant oder gefährlich gilt.