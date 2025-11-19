Medien "Frier und Fünfzig" - Annette und die Wechseljahre

Zwei Schwestern spielen sich selbst

Zur Seite steht ihr dabei Caroline Frier (42), die in der Serie wie auch im wahren Leben ihre Schwester ist. "Es ist Fluch und Segen zugleich", sagte die jüngere der beiden bei der Serienpremiere in München über die Zusammenarbeit. Zwischendurch habe sie sich etwas verloren gefühlt, gar nicht gewusst, wie genau sie ihre Rolle anlegen soll. Doch dann habe ihre große Schwester ihr gesagt: Das sind "wir in Potenz". Insgesamt sei es "längst überfällig, dass wir Schwestern zusammen eine Serie drehen", meint Caroline Frier.