Wenn aus Amateuren Profis werden

Doch irgendwann haben YouTube und YouTuber verstanden: Mit den Clips im Netz lässt sich gutes Geld verdienen. Die Qualität der Kameras nahm deutlich zu, es konnte immer mehr Werbung platziert werden - die Geburt der Creator Economy. Aus Hobby-Projekten wurden Unternehmen, aus Amateuren Profis.

Die jungen Influencer lebten zusammen in WGs, produzierten gemeinsam, fuhren in den Urlaub und filmten sich dabei. Doch je mehr Inhalt produziert wird, desto mehr kann die Qualität darunter leiden. Das hat auch Oelrich damals gespürt.

"Also bei einigen habe ich schon die Arbeitseinstellung hinterfragt. Die genießen dann einfach ihren Moment, den sie haben, es läuft alles gut, aber da fehlt etwas der Weitblick. Damit man auch in zehn Jahren noch bekannt und erfolgreich ist. Einige haben sehr schnell sehr viel Geld verdient."

So hat sich die Videoplattform gewandelt

Mittlerweile haben sich die Videoplattform und der dahinter stehende Algorithmus gewandelt. YouTube selektiert heute viel stärker, welches einzelne Thema einen Zuschauer gerade im Moment interessiert – Kanal und Protagonist spielen nicht mehr eine so große Rolle.

Die Plattform ist zu einer Kombination aus Netflix und TikTok geworden mit kurzen Reels und sehr langen Videos. Experte Schiwek beschreibt sie als "Suchmaschine, Mediathek und Entertainment-Plattform zugleich". Die Konsequenz: Creator müssen heute deutlich strategischer vorgehen als früher. Denn von YouTube alleine zu leben, sei heute deutlich schwerer, sagt Freshtorge.

"Heute bin ich deutlich breiter aufgestellt und konzentriere mich nicht mehr nur auf eine Plattform". Auf Facebook bediene er mit seinen Sketchen eher Ältere. Bei TikTok mit seiner jungen Zielgruppe "muss ein Gag schon bedeutend früher kommen." Die besten Klicks habe er aktuell bei TikTok und Instagram Reels. "Das hätte ich auch nicht gedacht, dass mein Hauptaugenmerk auch auf anderen Plattformen liegen könnte."

Dazu kommen Touren, Filme, Musik und TV-Projekte. Der zweifache Vater, der immer noch im kleinen Heide lebt, ist aktuell im neuen Amazon-Prime-Format "LOL Next" zu sehen. In seiner eigenen Strategie-Show "Terrain - Battle of the Flags", die ab Donnerstag (23.45 Uhr) wöchentlich in Doppelfolgen auf ZDFneo zu sehen ist, müssen zehn Creator in den schottischen Highlands verschiedene Aufgaben lösen.

Ganz ohne Internet geht es aber auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mittlerweile nicht: Die Show ist schon einige Stunden früher in der Mediathek abrufbar und bekommt einen eigenen YouTube-Kanal mit zusätzlichen Inhalten. Auf Twitch können Fans außerdem den Stream verfolgen und darauf reagieren.