Petrović antwortete zunächst nicht auf eine Anfrage zu einem Auftritt bei "Temptation Island". In seiner Instagram-Story veröffentlichte er aber "schöne Worte" - offenbar aus einem Online-Kommentar. Darin schreibt jemand, sie könne das, was dort gezeigt wird, "nicht gutheißen", aber jeder mache Fehler und Alkohol habe eine große Rolle gespielt. "Die betroffene Person kann sich aktuell nicht zu alldem äußern."

Auch bei ihm glaubt Bleicher aber eher an Kalkül als an zu viel Alkohol. "Es geht ja um Sendezeit. Die ist bei einem solchen Tabubruch natürlich garantiert. Ansonsten hat sich Petrović ja schon in anderen Formaten als rücksichtsloser, narzisstischer Macho inszeniert."