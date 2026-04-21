Medien "Die Familie O." - Fünfte "Ochsenknechts"-Staffel startet

Insgesamt sei die Sendung nicht schlecht für die Familie, meint er: "Ich muss sagen, die Show hat uns als Familie auch wieder enger zusammengeführt", sagt Jimi Blue Ochsenknecht - "weil man dann erstmal nach einem Konflikt noch gezwungenermaßen auch zusammen drehen muss".

"Diese Ochsenknechts", nicht "Dieser Ochsenknecht"

Dabei sei wichtig, dass es um das Gesamtgefüge gehe und nicht um einen allein. "Wir haben sehr viele Chefs und Chefinnen in der Familie. Manche wollen meinungsstärker sein als die anderen Personen, es kommt immer drauf an. Aber ich denke, wir sind zusammen stark genug, also sehr stark, da müssen wir nicht einzeln um eine Person herum jetzt irgendwie eine Show. Es heißt ja "Diese Ochsenknechts" und nicht "Dieser Ochsenknecht". Und das hat auch einen bestimmten Grund, weil wir als Familie einfach alle zusammen sehr interessant sind."

Oder, wie es bei der Staffelpräsentation in München vom Sender heißt: "Die Familie O. ist schon etwas ganz Besonderes."