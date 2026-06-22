Die Forscherin sieht solche Produktionen als eine "Folge des Erfolgs": "Wenn ein solcher "Brand" funktioniert, dann funktioniert das meistens einige Jahre, auch mit den Nachahmerprodukten." Dokus und Biopics bedienten zudem das Bedürfnis des Publikums, Distanz zu Stars zu verringern.

Viel Identifikation

Auch Süß sieht darin einen Teil des Erfolgs. Viele Rap-Biografien hätten ein "breites und vor allem emotionales Identifikationspotenzial". Es gehe um Liebe und Tod, Kriminalität und Drogenexzesse, aber auch um zentrale gesellschaftliche Themen wie Migrations- oder Rassismuserfahrung.

Hinzu komme ein hoher Unterhaltungswert. Die Produktionen gäben Einblicke auf die "Hinterbühne" und vermittelten eine gewisse Nähe, sagt sie. Zugleich könnten sie Menschen ansprechen, die sich in solchen Geschichten wiedererkennen. "Rapper wie Haftbefehl repräsentieren auch etwas, was unsere Gesellschaft kennzeichnet: Superdiversität." Viele soziale Gruppierungen fühlten sich gesellschaftlich anerkannt, wenn solche Biografien so präsent erzählt werden.

Wieso Dokus auch einen Widerspruch zeigen

Doch wie authentisch sind solche Formate? Süß sieht eine Parallele zwischen Rap und Dokumentation: Beide hätten den Anspruch, nah an der Realität zu sein. Eine Doku könne auch der Versuch sein, ein festgelegtes Image aufzubrechen. Denn um Stars wie Shirin David und Haftbefehl sei ein recht eindimensionales Bild entstanden: "Der hypermaskuline Gangsta-Rapper mit den Schimpfwörtern oder die blonde Plastik-Barbie mit dem YouTube-Hintergrund. Es kann also auch eine berechtigte Motivation sein, dieses Image aufzubrechen und zu versuchen, mehr Facetten von sich zu zeigen."

Für Süß zeigen viele dieser Produktionen aber auch einen Widerspruch. Einerseits erzähle man von sich in der Rap-Kultur zu Recht als Opfer der äußeren Umstände, einer rassistischen oder neoliberalen Struktur. Andererseits bestätige man gleichzeitig die Logiken, die man eigentlich kritisiert.

"Ich finde, das zeigen diese Dokus sehr demonstrativ und in all ihrer Traurigkeit. Wie der Einzelne sich zum Unternehmer seiner Selbst entwickeln muss in diesem System und daran zugrunde geht, weil er vereinsamt und feststellen muss: Er ist eigentlich nur ein Produkt und es geht hier nur um ökonomische Verwertbarkeit und nicht um den Menschen."