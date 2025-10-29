Medien Britische "Times" muss Fake-Interview mit de Blasio löschen

New York - Der frühere Bürgermeister von New York, Bill de Blasio, hat einen Bericht der britischen Zeitung "Times" als frei erfunden zurückgewiesen. Ein angebliches Interview mit ihm sei "vollkommen falsch und fabriziert", schrieb der Demokrat auf der Plattform X. Er habe weder mit der Zeitung gesprochen, noch die ihm zugeschriebenen Aussagen über den Favoriten in New Yorks Bürgermeisterwahl, Zohran Mamdani, gemacht. De Blasio forderte die "Times" auf, den Beitrag umgehend zu entfernen, da er gegen journalistische Ethik verstoße.