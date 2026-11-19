Bei Fotos und Namen der Opfer und ihrer Angehörigen zog der Presserat dagegen deutlich engere Grenzen. Deren Veröffentlichung bewertet er in der Regel als unzulässig, es sei denn, es liegt eine ausdrückliche Zustimmung vor oder es handelt sich um Personen des öffentlichen Lebens.

Viele Beschwerden zum Gaza-Krieg

Bis Ende September 2025 gingen beim Presserat 399 Beschwerden über die Berichterstattung zum Gaza-Krieg ein. Dabei ging es unter anderem um Bilder von Opfern und Material aus sozialen Netzwerken. Besonders in den ersten Tagen nach dem Massaker vom 7. Oktober 2023 sei dort Bildmaterial verbreitet worden, das potenziell Persönlichkeitsrechte von Opfern verletzt habe, sagte Presserats-Geschäftsführer Roman Portack damals der Deutschen Presse-Agentur. "Die Presse muss zudem aufpassen, dass sie sich nicht instrumentalisieren lässt, wenn sie Bildmaterial verwendet, das von Tätern stammt."

Ein zweiter Schwerpunkt waren Berichte über pro-palästinensische Demonstrationen, in denen Proteste als "Israel-Hasser-Demos" bezeichnet wurden. Portack erklärte dazu: "Das ist zunächst einmal eine Bewertung der Redaktion, also eine Meinungsäußerung. Dafür gilt ein weiter Spielraum." Der Presserat müsse dann prüfen, ob es hinreichende Anhaltspunkte für diese Bewertung gebe.

2025 sprach der Presserat erstmals in seiner Geschichte mehr als 100 öffentliche Rügen innerhalb eines Jahres aus. 102-mal verhängte er nach eigenen Angaben seine schärfste Sanktion. Am häufigsten ging es um schwere Verstöße gegen die journalistische Sorgfaltspflicht, dahinter folgten Verletzungen des Persönlichkeitsschutzes.

Eine öffentliche Rüge muss das betroffene Medium seinen Leserinnen und Lesern zugänglich machen. In der Vergangenheit gab es allerdings immer wieder Kritik, wenn Pressehäuser dieser Verpflichtung nicht nachkamen. Dass der Presserat ein "zahnloser Tiger" sei, weist dessen Sprecher, "Rheinische Post"-Chefredakteur Moritz Döbler, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur zurück. Rügen würden von Verlegern und Chefredakteuren durchaus ernst genommen. Zugleich verteidigt er das Prinzip der freiwilligen Selbstkontrolle: Der Staat solle zwar rechtliche Grenzen setzen, aber nicht darüber entscheiden, ob journalistisches Handeln ethisch vertretbar sei.

Nun geht es auch um KI

Auch der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in Redaktionen wirft inzwischen neue presseethische Fragen auf. So wird etwa darüber diskutiert, ob kenntlich gemacht werden muss, wenn Texte ganz oder teilweise mit KI erstellt wurden. Der Presserat hält eine generelle Kennzeichnung bislang nicht für nötig. "Wir beurteilen ethisches Handeln, nicht Technologie", sagt Presseratssprecher Döbler. Entscheidend sei, dass Redaktionen sorgfältig arbeiteten, unabhängig davon, wie ihre Texte entstanden seien.

Der Deutsche Journalisten-Verband sieht das anders und fordert, den Pressekodex um eine Kennzeichnungspflicht zu erweitern. Für den Verband stehe die Glaubwürdigkeit des Journalismus auf dem Spiel, sagt DJV-Vorsitzender Mika Beuster.

Dass diese Glaubwürdigkeit zunehmend unter Druck gerät, beschäftigt auch Döbler. Angesichts einer wachsenden Menge KI-generierter Inhalte unbekannter Herkunft sieht er die Arbeit des Presserats als besonders wichtig an. Die Medienwelt sei ein Meer, "in dem unheimlich viel Unrat treibt". Der Presserat könne dazu beitragen, dass die "Inseln der Glaubwürdigkeit" gestärkt würden.