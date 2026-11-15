Leuchtende Sterne, Lichterketten, ein Unmenge an Kerzen, die in bunt beklebten und bemalten Gläsern erstrahlten und mittendrin die Kinder. Sie schmetterten: „Lichterkinder auf dieser Erde leuchten wie Sterne am Himmelszelt!“ Dazu wurde freilich im großen Kreis gelaufen und getanzt. Gelbe Sterne trugen die Kinder in ihren Händen. Sie waren zu Beginn des Lichterfestes im Kinderland Kunterbunt verteilt worden. Genauso wie Medaillen und Urkunden. Und das Beste: Die Gäste wurden in verschiedenen Sprachen begrüßt. „Herzlich willkommen“ hieß es auf deutsch, russisch, englisch, rumänisch, afrikanisch und arabisch.