Melanie Göpfert strahlt übers ganze Gesicht. Die 36-Jährige, die zur großen Sportlerfamilie der Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald gehört, hat etwas silbern glänzendes um den Hals. Eine Medaille. Die hat sie von den Nationalen Spielen aus Saarbrücken mitgebracht, erzählt sie stolz. Gemeinsam mit ihrer Unified-Partnerin Uta Schellenberger hat es die junge Frau mit Beeinträchtigung an der Tischtennisplatte fast bis zum Meistertitel geschafft. „Mit dem Spiel um Platz 1 bin ich nicht zurechtgekommen. Das hat mich getriggert“, gibt sie zu.