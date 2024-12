Wellbrock schwamm die Strecke in der Duna Arena bereits am Vormittag und schlug nach einer Zeit von 7:31,90 Minuten an. Anders als bei Olympia gibt es bei dem Event in Budapest kein klassisches Finale, sondern mehrere Vorläufe, die über den Tag verteilt sind. Bei den Olympischen Spielen in Paris hatte Wellbrock sowohl im Becken als auch im Freiwasser enttäuscht.