"Wegschauen ist keine Lösung"

Dennoch sind beide überzeugt, dass es richtig war einzugreifen. "Wegschauen ist keine Lösung", sagt Reininger. Alles andere, da sind sich beide damals wie heute einig, sei keine Option gewesen.

Der Prozess gegen den Täter, der zu lebenslanger Haft verurteilt worden war, bedeutete für beide eine weitere Belastung. Immer wieder war in dem Verfahren von einer regelrechten Hinrichtung die Rede.

Schmitt sagt, er blicke nach wie vor "mit großem Unverständnis und mit Wut" auf den Mörder. Er habe so viel Unheil und Leid vor allem über die Familie des Opfers gebracht. Er habe die Kollegin brutalst ermordet, die Mann und Söhne zurücklasse, die bis heute tief trauerten. Warum der junge Mann einen - wie er selbst angab - Hass auf die Kollegin hatte, sei nie ganz klar geworden. Die Frage nach dem Warum - sie beschäftigt Schmitt und Reininger noch immer.

Mit einer Auszeichnung hatten beide nicht gerechnet. Es sei gut, dass der Preis grundsätzlich ein Zeichen gegen das Wegsehen setze.

Die Empfänger der Medaille kommen aus allen Teilen Bayerns. Sie haben sich in unterschiedlichsten Situationen für die Sicherheit und für ihre Mitmenschen eingesetzt: laut Ministerium etwa nicht nur bei Messerangriffen, sondern zur Verhinderung von Sexualdelikten, bei Raubüberfällen und Betrugsmaschen durch "Schockanrufe" oder falsche Polizeibeamte sowie bei der Vereitelung von Einbrüchen und illegaler Schleusung.