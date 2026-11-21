Eine herausragende Büttenrede schreiben, das sei heute nicht mehr selbstverständlich, wie Burkhardt Kelber findet. Wer dieses Handwerk auch heutzutage noch perfektioniert, dem will der Präsident des Suhler Carneval Club (SCC) im Namen seines Vereins das höchste Lob aussprechen. Dafür haben sie vor einigen Jahren die Rebhan-Medaille ins Leben gerufen. Sie wird im Andenken an den SCC-Mitbegründer und zu früh verstorbenes Mitglied Michael Rebhan verliehen. „Er war der beste Büttenredner seiner Zeit“, sagt Burkhardt Kelber.