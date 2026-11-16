Mecklenburg-Vorpommern: Schwesig erneut zur Ministerpräsidentin gewählt

Das neue Kabinett wird von den Sozialdemokraten dominiert, die bei der Landtagswahl am 20. September 35,5 Prozent der Stimmen erhalten hatten. Die SPD stellt die Ministerpräsidentin und den Staatskanzleichef und besetzt außerdem fünf Ministerposten. Das Wirtschaftsressort gibt sie dabei dem Parteilosen Wolfgang Blank, der das Amt bereits seit Dezember 2024 ausübt. Die Linke hat zwei Ministerien bekommen, die Grünen eines. Die Linke hatte bei der Landtagswahl 6,5 Prozent der Stimmen erhalten, die Grünen 5,7 Prozent.