Bundesanwaltschaft Rechte Terrorzelle? Junge Verdächtige angeklagt

Referenzen aus der Nazi-Zeit

Im Juli wurden aus einem Beschluss des Bundesgerichtshofs erstmals Details zu den Abläufen innerhalb der Gruppe öffentlich. Die Mitglieder planten demnach, "einen Rassenkrieg auszulösen, bei dem zum Erhalt der "weißen Rasse" eine Gewaltspirale von Reaktion und Gegenreaktion in Gang gesetzt werden sollte, um im Ergebnis die liberale Demokratie zu beseitigen". In sozialen Medien sollen sie rassistische und antisemitische Nachrichten gepostet und das "Dritte Reich" und den Nationalsozialismus glorifiziert haben.