ME/CFS-Erkrankung Liegend-Demos in Bayern – Mehr Hilfe bei Krankheit gefordert

Nürnberg/München (dpa/lby) - In mehreren bayerischen Städten haben Menschen auf die schwere Krankheit ME/CFS aufmerksam gemacht. Mit den sogenannten Liegend-Demonstrationen wollten die Teilnehmer sichtbar machen, dass Menschen mit der schwerwiegenden Erkrankung oftmals ihr Bett nicht verlassen können und in der Gesellschaft deswegen wenig wahrgenommen würden. Die Teilnehmer fordern insbesondere mehr Forschung und die Einrichtung von regionalen Behandlungszentren für ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom).