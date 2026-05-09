ME/CFS-Erkrankung Liegend-Demos in Bayern – Mehr Hilfe bei Krankheit gefordert

Initiative berichtet von mehr als 600.000 Betroffenen

Meist wird die Erkrankung durch einen Infekt ausgelöst, oft geht sie in einen chronischen Zustand über und bleibt also dauerhaft bestehen. Schon junge Menschen können betroffen sein. Nach Angaben der Initiative #LiegendDemo sind inzwischen mehr als 600.000 Menschen in Deutschland an ME/CFS erkrankt. Gefordert werden eine bessere Medizinerausbildung, mehr Forschung und spezialisierte Kompetenzzentren. Der ehemalige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist Schirmherr der Initiative.