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ME/CFS-Erkrankung Liegend-Demos in Bayern – Mehr Hilfe bei Krankheit gefordert

Auf der Straße liegend machen Betroffene, Angehörige und Unterstützende in Bayern auf die Lage von ME/CFS-Erkrankten aufmerksam. Sie fordern mehr Forschung und regionale Behandlungszentren.

Nürnberg/München (dpa/lby) - In mehreren bayerischen Städten haben Menschen auf die schwere Krankheit ME/CFS aufmerksam gemacht. Mit den sogenannten Liegend-Demonstrationen wollten die Teilnehmer sichtbar machen, dass Menschen mit der schwerwiegenden Erkrankung oftmals ihr Bett nicht verlassen können und in der Gesellschaft deswegen wenig wahrgenommen würden. Die Teilnehmer fordern insbesondere mehr Forschung und die Einrichtung von regionalen Behandlungszentren für ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom).

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Zu der Demonstration in Nürnberg kamen laut Polizei rund 80 Teilnehmende zusammen. Viele legten sich auf den Boden, um ein Zeichen zu setzen. Auf einem Plakat stand etwa "Wir brauchen Forschung, nicht Stigmatisierung", auf einem anderen Schild "ME/CFS = Wenn schon schlafen anstrengend ist."

Zum Anlass des internationalen Tags zur Aufklärung über die Krankheit am 12. Mai waren Aktionen in ganz Deutschland angekündigt. In Bayern fanden Demonstrationen fanden am Samstag auch in München, Augsburg, Regensburg und Würzburg statt. Am 16. Mai ist eine weitere Demonstration in Schweinfurt vorgesehen.

Krankheit von bleierner körperlicher Schwäche geprägt

ME/CFS-Betroffene fühlen sich dauerhaft erschöpft und können an vielen weiteren Symptomen leiden, wie etwa starken Schmerzen unterschiedlicher Art. Die langwierige Krankheit wurde zuletzt vornehmlich als Langzeitfolge von Covid-19-Erkrankungen (Long Covid) bekannt, kann aber auch nach anderen Infektionen auftreten. Durch die Pandemie soll die Zahl der Betroffenen allerdings stark gestiegen sein.

Es handelt sich um eine komplexe Erkrankung, die unter anderem von bleierner körperlicher Schwäche und äußerst geringer Belastbarkeit geprägt ist. Typisch ist eine deutliche Verstärkung der Beschwerden schon nach geringer körperlicher oder geistiger Belastung. Viele Betroffene können sich kaum selbst versorgen. Eine überzeugende Therapie ist Experten zufolge bisher nicht gefunden.

Initiative berichtet von mehr als 600.000 Betroffenen

Meist wird die Erkrankung durch einen Infekt ausgelöst, oft geht sie in einen chronischen Zustand über und bleibt also dauerhaft bestehen. Schon junge Menschen können betroffen sein. Nach Angaben der Initiative #LiegendDemo sind inzwischen mehr als 600.000 Menschen in Deutschland an ME/CFS erkrankt. Gefordert werden eine bessere Medizinerausbildung, mehr Forschung und spezialisierte Kompetenzzentren. Der ehemalige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist Schirmherr der Initiative.