MDR-Sinfoniekonzert: Bruckners Achte in Suhl – wir verlosen Karten

In der neuen Konzertsaison führt die Abo-Reihe das Publikum musikalisch auch nach Russland – Stephanie Childress dirigiert am 17. Mai das MDR-Sinfonieorchester mit Werken von Tschaikowski, Kabalewski und Schostakowitsch, Solistin ist die Cellistin Anastasia Kobekina. Am 28. Juni lädt Dennis Russell Davies in seine Heimat Amerika ein und setzt dazu Musik von Leonard Bernstein, George Gershwin und Philip Glass aufs Programm. Am 14. Dezember macht zudem der MDR-Kinderchor auf seiner traditionellen Adventstournee Station im CCS und sorgt wie in den vergangenen Jahren mit (vor)weihnachtlichen Melodien für einen stimmungsvollen Nachmittag.